برشلونة يفتتح الليغا بدون نجمه

2019/08/15 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس لن يخاطر المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي بالدفع بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غير الجاهز بدنيا، في أولى مباريات الفريق بالدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو، الجمعة، فيما استمر في موقفه الرافض للتعليق على مسألة إعادة ضم نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي.وتعرض قائد برشلونة وهدافه التاريخي لإصابة في عضلة الساق، خلال مران الفريق

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