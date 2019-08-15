ضبط وكر لـ”داعش” في قرية الزكارطة بكركوك

2019/08/15 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط وكر لـ”داعش” في محافظة كركوك.وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية وتسخير المصادر تضبط وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في قرية الزكارطة بمحافظة كركوك”.وأضاف […]

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