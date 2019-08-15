اليمن…”أنصار الله” تعلن سيطرتها على جبل استراتيجي في الجوف

2019/08/15 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، اليوم الخميس، سيطرتها على مواقع استراتيجية للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة الجوف شمالي اليمن.وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، إن وحدات متخصصة من مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها أحكمت السيطرة على جبل صبرين الاستراتيجي في مديرية خب والشعب شرقي محافظة الجوف على الحدود

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