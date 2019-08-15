2019/08/15 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فيديو جديد التقطه أحد ركاب الطائرة الروسية التي هبطت اضطراريا، اليوم الخميس، لحظة مواجهة سرب من طيور النورس، حيث علقت بعضها بالمحرك مما أدى إلى احتراقه.ويبدو أن الفيديو التقط بعد لحظات من إقلاع الطائرة، التي كانت تبعد في بداية الصور أمتارا قليلة عن سطح المدرج.وقالت شركة الطيران، إن الطائرة هبطت اضطراريا في حقل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو جديد للحظة احتراق محرك طائرة روسية هاجمها سرب من الطيور وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو جديد للحظة احتراق محرك طائرة روسية هاجمها سرب من الطيور) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو جديد للحظة احتراق محرك طائرة روسية هاجمها سرب من الطيور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).