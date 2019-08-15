2019/08/15 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس، عن انخفاض متوقع بدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة.وقال عطية على صفحتة فيسبوك، إن “إنخفاضاً متوقعاً بدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة ، ناتج عن إقتراب حوض بارد في طبقات الجو العليا من المنطقة عموما سيعمل على تراجع الموجة الحارة وانخفاض متوقع بعدة درجات تصل الى مابين { 4-6} …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بدءً من الأسبوع المقبل النعيم نيوز.

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