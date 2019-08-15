2019/08/15 | 22:52

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أمانة بغداد تعلن حصيلة زوارها للحدائق والمتنزهات خلال العيد (صور)

اعلنت امانة بغداد عن استقبال حدائقها ومتنزهاتها الاف العوائل خلال

ايّام العيد .

الامانة بينت قيامها بتهيئة اكثر من 100 حديقة ومتنزه انتشرت في

عموم مدينة بغداد عدا المتنزهات الكبيرة كمتنزه الزوراء و 14 تموز

والصقلاوية وأبو نؤاس والعطيفية وغيرها من المتنزهات التي أصبحت

متنفساً للعوائل خلال الأعياد والمناسبات على وجه الخصوص والدخول

اليها مجاني بما فيها متنزه الزوراء خلال ايّام العيد مواكبة ايّام العيد تضمنت ايضا الاستمرار باعمال رفع النفايات وكنس

وغسل الشوارع بالاضافة الى نشر الامانة لمتابعيها لدعم الجهد الخدمي

في مختلف القواطع البلدية لتلافي التقصير او التلكؤات

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