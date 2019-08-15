2019/08/15 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وصلت لجنة عسكرية سعودية إماراتية، إلى مدينة عدن، لبحث موضوع انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقع سيطرت عليها في المدينة، الأسبوع الماضي.وقال مصدر في حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم لوكالة “فرانس برس”، إن اللجنة وصلت إلى عدن “لبحث مسألة انسحاب قوات الحزام الأمني من المعسكرات والمقرات الحكومية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة سعودية إماراتية تصل عدن بانتظار انسحاب قوات “الانتقالي الجنوبي” وكالة خطوة برس.

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