2019/08/15 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC دعا مئات الموظفين في “غوغل” الشركة إلى عدم التعاون مع خدمات الهجرة الأميركية، من خلال إبرام عقد بشأن تخزين البيانات في نظام الحوسبة السحابية، إلى حين توقف هذه الوكالات “عن انتهاكها حقوق الإنسان”.وقد وقع أكثر من 600 موظف في “غوغل” على عريضة في هذا الصدد.ويعود هذا التحرك إلى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتجاج المئات من غوغل على التعاون مع خدمات الهجرة الأميركية المركز الخبري الوطني.

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