الاتحاد العراقي للكرة يوضح حقيقة استقالة عدد من اعضائه

2019/08/15 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي،اليوم الخميس، حقيقة استقالة عدد من اعضائه على خلفية تضارب الانباء بشأن اقالة المدرب المنتخب الوطني

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