خطر الهواء الملوث مثل أضرار التدخين على الصحة

2019/08/15 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أظهرت نتائج دراسات حديثة أن تطور الانسداد الرئوي المزمن وغيره من أمراض الرئة الناتجة عن تلوث الهواء، يجري بسرعة مماثلة

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