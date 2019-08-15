English | كوردى

شاهد بالفيديو.. لقاء مع المعمار معاذ الألوسي - واجه التغيير


شاهد بالفيديو.. لقاء مع المعمار معاذ الألوسي - واجه التغيير
2019/08/15 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: tzJ5qVreyp4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء مع المعمار معاذ الألوسي - واجه التغيير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء مع المعمار معاذ الألوسي - واجه التغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).

كامل التفاصيل في: قناة التغيير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا