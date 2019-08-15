2019/08/15 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tzJ5qVreyp4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء مع المعمار معاذ الألوسي - واجه التغيير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء مع المعمار معاذ الألوسي - واجه التغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).