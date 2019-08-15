أمنية بابل تحذر: المغرضون يسعون لإعادة الأوضاع في العراق الى المربع الأول

2019/08/15 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل علي الدلي، اليوم الخميس، عن تقديم الأدلة كاملة على وجود الجثث المجهولة في المحافظة.وقال الدلي في تصريح لوكالة النبأ" للإخبار، انه "قدمنا الأدلة كاملة على وجود الجثث المجهولة في المحافظة لوزير الداخلية خلال زيارته للمحافظة اليوم"، مبينا ان "الأصوات النشاز تسعى لركوب الموجة والحصول على أصوات الناخبين".

وبين، ان "المغرضون يسعون الى إعادة الأوضاع في العراق الى المربع الأول"، موضحا ان "كل من صرح واتهم أهالي بابل بهذه التهم سوف يتم متابعته قضائيا من قبل المحافظة".

وختم رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل قوله، ان "اجندات المحرضين معروفة ولن ينجحوا في الوصول الى مرادهم وأبناء بابل أكبر من هذه الاتهامات".



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