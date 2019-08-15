إعادة تأهيل أنبوب نقل النفط الخام إلى محطة الهارثة

2019/08/15 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس بغداداعلنت وزارة النفط، الخميس، إعادة تأهيل أنبوب نقل النفط الخام إلى محطة كهرباء الهارثة بوقت قياسي واستئناف عمليات الضخ.

ونقلت الوزارة عن مديرعام شركة خطوط الانابيب النفطية داود سالم في بيان تلقته “كلكامش برس”، أنه “تم إعادة إصلاح وتأهيل أنبوب نقل النفط الخام الى محطة كهرباء الهارثة بعد تعرضه الى أضرار نتيجة حريق اندلع في أنبوب نقل الغاز الجاف المحاذي له يوم الأربعاء الماضي” .

وأضاف سالم انه “بناءً على توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان تم تأهيل أنبوب نقل النفط الخام حجم (10عقدةً ) الى محطة توليد كهرباء الهارثة في محافظة البصرة بوقت قياسي وبجهود أستثنائية” .

وتابع سالم ان “العاملين في شركة خطوط الانابيب والجهات الساندة تمكنوا من إستبدال مقطع الأنبوب المتضرر وبطول (120 متراً ) وإعادة ضخ منتوج النفط الخام بالأنبوب اليوم الخميس، حيث تمت المباشرة باستبدال أنبوب نقل الغاز من محطة نهران عمر الى محطة كهرباء الهارثة ولمسافة (1200متر )على يتم انجازه في غضون أسبوعين” .

واوضح مدير عام شركة خطوط الانابيب ان “محطة الهارثة لتوليد الطاقة الكهربائية لم تتوقف أو تتأثر نتيجة الحادث أو نقص بالوقود وذلك لوجود خزين كاف من النفط الخام حرصت وزارة النفط على توفير الخزين في جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية ، لكونه الوقود التشغيلي البديل للغاز الجاف”.

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