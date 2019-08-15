السفارة اليابانية تحدد آلية منح “الفيزا” للعراقيين

2019/08/15 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس بغداد

أصدرت السفارة اليابانية في العراق، الخميس، توضيحًا بشأن منح تأشيرة السفر للعراقيين.

وذكر قسم الثقافة والعلاقات العامة في السفارة اليابانية، في بيان تلقته “كلكامش برس”، أنه “من أجل تلبية الطلبات العديدة المقدمة من المواطنين العراقيين الذين يرغبون في زيارة اليابان كسُيّاح واحتفاءً بالذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والعراق، ستبدأ سفارة اليابان في العراق ومكتب اليابان القنصلي في أربيل بإصدار جميع فئات التأشيرة اليابانية”.

وأضاف البيان “يجب تقديم جميع الطلبات باستثناء الحالات الواردة أدناه من خلال وكالات السفر المعتمدة في العراق (يرجى الرجوع إلى قائمة وكالات السفر المعتمدة المرفقة) ابتداءً من 20 آب 2019”.

وتابع البيان أن “سفارة اليابان في العراق ستستلم بالإضافة إلى مكتب اليابان القنصلي في أربيل طلبات تأشيرة الدخول التالية مباشرة للحالات التالية:

1- تأشيرة دخول للذين يسافرون إلى اليابان لأغراض دبلوماسية ورسمية مع تزويد كتاب رسمي صادر من السلطات المعنية في العراق.

2- تأشيرة دخول للذين تمت دعوتهم من حكومة اليابان أو الوكالات الإدارية المستقلة في اليابان (مثل وكالة اليابان للتعاون الدولي “جايكا”، مؤسسة اليابان، هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”).

3- تأشيرة دخول للحاصلين على منحة دراسية من حكومة اليابان.

4- تأشيرة دخول للذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

وتابع البيان “يرجى ملاحظة أنه ابتداءً من 20 آب 2019، لن تعد سفارة اليابان في الأردن والقنصلية العامة لليابان في دبي تستقبل طلبات التأشيرة للمواطنين العراقيين إلاّ مَن لديهم إقامة أصولية في الأردن أو الإمارات العربية المتحدة”.

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