عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح4 _1

2019/08/15 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي وجه أخر......ككل المدن هناك وجه ظاهر يحتفى به من الجميع وكأنه هو الجوهر وهو الكل، وهناك ما وراء الظل يختفي متواريا لأننا لا نريد أن نراه بعيون الناس، يكفي أننا نفعله بصمت وأحيانا مع الشعور بالعار، لكنه في جميع الأحوال هو موجود لا يغير من الحقيقة أننا وإن رغبنا أن نكون ملائكة فالشيطان جزء منا، فنصبح كمن لا يريد ترك الله ولا يرغب بمفارقة إبليس، في الظل المخفي كثيرا ما تحدث أشياء عديدة أولها أننا......

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