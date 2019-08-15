مريم نجمه - تشويه المقدّسات : ب - فرع فلسطين , و - سجن صيدنايا - ..!؟

2019/08/15 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه تشويه المقدّسات : " فرع فلسطين " , سجن صيدنايا " *..!؟ تشويه المقدسات العربية...مقارنة ! كما تآمروا واختصروا و شوّهوا فلسطين وقضيتها المركزية العادلة الثورية وما تعنيه من حق وتاريخ وجذور وقداسة , بفتح النظام الأسدي فرع أمني للتعذيب والتحقيق النازي بدمشق سميّ ب " فرع فلسطين " الهولوكوست السوري .فرع الخوف والرعب وأكوام الجثث والمسالخ والإغتصاب الوحشي والصراخ الإعاقات والأمراض المعدية وال......

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