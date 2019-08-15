فاطمة ناعوت - زمن جابر عصفور

2019/08/15 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت ===========ابتهج الشارعُ الثقافيّ بتكليل هامة الدكتور جابر عصفور بجائزة "النيل".لأن في هذا رباطًا أبديًا بين اسمٍ عظيم في حقل الفكر والأدب والنقد، وقيمةٍ مصرية وتاريخية عظيمة هي النهر الخالد، حابي، الأب الأبديّ للمصريين.جابر عصفور أستاذنا الذي علمنا لامحدودية التفكير وحرية التعبير دون الخضوع لطاغوت الدوجمائيين.وهو الفارس الذي ساند كل صاحب رأي، في مصر والعالم، طاردته سياط التكفيريين ......

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