2019/08/15 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس استعادت وحدات من الجيش السوري السيطرة على قرى في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى اقترابها من مدينة خان شيخون الاستراتيجية.وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن القوات السورية انتزعت قرى كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس بريف إدلب، من مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” بعد القضاء على آخر تجمعاته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يسيطر على قرى في ريف إدلب ويتقدم نحو خان شيخون وكالة خطوة برس.

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