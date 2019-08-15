2019/08/15 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارةاربيل تجددعقدالمدرباكرمسلمانومساعديهحيدرمحمودوطهقادروكاوةابراهيممدربالحراسالمرمىلقيادةفريقالكرةبالموسمالمقبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة اربيل تجدد عقد المدرب اكرم سلمان ومساعديه حيدر محمود و طه قادر و كاوة ابراهيم مدربا لحراس المرمى لقيادة فريق الكرة بالموسم المقبل) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة اربيل تجدد عقد المدرب اكرم سلمان ومساعديه حيدر محمود و طه قادر و كاوة ابراهيم مدربا لحراس المرمى لقيادة فريق الكرة بالموسم المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).