مقتل واصابة 3 من الحشد الشعبي بهجوم شنه داعش في اطراف خانقين

2019/08/15 | 23:17

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بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس، بان 3 من مقاتلي الحشد الشعبي سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية قرب خانقين.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "احد مقاتلي الحشد الشعبي قتل واصيب اثنين اخرين بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية في منطقة علياوة في اطراف (قضاء خانقين 100 كم شمال شرق بعقوبة)".واضاف المصدر، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيق في الحادث ".

بغداد اليوم- بغداد

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الخميس، ضبط وكر لتنظيم داعش بداخله عبوات “قمعية” وملابس عسكرية في محافظة كركوك.

وذكر معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العام

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية شرطة محافظة كربلاء، الخميس، بيانا أوضحت فيه ملابسات رافقت المباراة النهائية لبطولة غرب اسيا بنسختها التاسعة والتي أقيمت على ملعب كربلاء يوم امس الأربعاء، مشيرة الى ان عناصرها الأمنية حالوا دون وقوع "كارثة"

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بانتشال جثة شاب قضى غرقاً في نهر شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شابا في العقد الثاني من عمره غرق اثناء السباحة في نهر ديالى قرب ناحية جلولاء (7

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