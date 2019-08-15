متى تنتهي الإدارة العشوائية للاقتصاد العراقي؟

2019/08/15 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حميد الكفائي

يتحدث اقتصاديون كثيرون عن ضرورة تنويع الاقتصاد ومصادر دخل الدولة، والابتعاد من الاقتصادات الريعية المعتمدة على مصدر واحد للدخل كالنفط.



وما يقوله الاقتصاديون صحيح،

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