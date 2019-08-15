مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث تطورات ملف كشمير

2019/08/15 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة مغلقة غدا الجمعة بناء على طلب الصين

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