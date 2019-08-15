ضبط مسافر أجنبي بحوزته مادة الترياك المخدرة في منفذ زرباطية

2019/08/15 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة… اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط مسافر أجنبي يحمل الجنسية الايرانية بحوزته مادة الترياك المخدرة في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.وذكرت الهيأة في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ ، أن “هيأة المنافذ الحدودية/ منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، تمكنت من ضبط مسافر إيراني الجنسية بحوزته مادة مخدرة نوع (ترياك) […]

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