2019/08/15 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس استنكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قرار إسرائيل منع اثنتين من أعضاء المجلس من دخول البلاد.وقالت بيلوسي في بيان لها، اليوم الخميس، إن “منع إسرائيل لعضوي الكونغرس طليب وعمر من دخول البلاد، دليل على الضعف ولا يرتقي إلى كرامة دولة إسرائيل العظيمة”.كما انتقدت بيلوسي تصريحات الرئيس الأمريكي،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيلوسي: قرار إسرائيل بشأن عمر وطليب لا يرتقي إلى مستوى كرامتها وكالة خطوة برس.

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