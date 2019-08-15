عبر استثمار الحيوانات والدراجات والميليشيات.. إيران تستغل المعابر الحدودية لإدخال المخدرات للعراق

2019/08/15 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق في ظل تصاعد حدة #الأزمة_الاقتصادية في #إيران نتيجة فرض #العقوبات الاقتصادية عليها من قبل #الولايات_المتحدة_الأميركية، كثُر الحديث عن زيادة معدلات التهريب للمواد الإيرانية إلى #العراق بطرق شرعية […]

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