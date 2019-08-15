2019/08/15 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الفترة الانتقالية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى التغيير بالسودان: أبلغنا حمودك رسمياً باختياره رئيساً للوزراء‎) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى التغيير بالسودان: أبلغنا حمودك رسمياً باختياره رئيساً للوزراء‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).