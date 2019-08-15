2019/08/15 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن القاء القبض على احد مروجي الحبوب المخدرة في قضاء تلعفر غربي الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان، ان "مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة من احد المصادر، تمكن من القاء القبض على احد مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية في سيطرة البوابة الشرقية مدخل قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل".

واضاف، انه "تم ضبط بحوزته (5100) حبة مخدرة ومؤثرات عقلية مخفية داخل احد أبواب عجلته الشخصية كان يحاول ادخالها لقضاء تلعفر".

وتابع، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة 28 اولا من قانون مكافحة المخدرات".

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس، بان 3 من مقاتلي الحشد الشعبي سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية قرب خانقين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "احد مقاتلي الحشد الشعبي قتل واصيب اثن

بغداد اليوم- بغداد

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الخميس، ضبط وكر لتنظيم داعش بداخله عبوات “قمعية” وملابس عسكرية في محافظة كركوك.

وذكر معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العام

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية شرطة محافظة كربلاء، الخميس، بيانا أوضحت فيه ملابسات رافقت المباراة النهائية لبطولة غرب اسيا بنسختها التاسعة والتي أقيمت على ملعب كربلاء يوم امس الأربعاء، مشيرة الى ان عناصرها الأمنية حالوا دون وقوع "كارثة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القاء القبض على احد مروجي المخدرات في قضاء تلعفر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القاء القبض على احد مروجي المخدرات في قضاء تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).