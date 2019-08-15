هازارد يشتري

2019/08/15 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية أن النجم البلجيكي إيدن هازارد المنضم حديثا إلى ريال مدريد الإسباني، اشترى منزلا جديدا ضخما في العاصمة بمقابل مبلغ مالي ضخم.

وقالت صحيفة "ماركا" إن نجم تشلسي الإنجليزي السابق، دفع 11 مليون يورو لشراء منزله الجديد، الذي كان يملكه سابقا المطرب أليخاندرو سانز.ويقع منزل صانع الألعاب الجديد في منطقة لا فينكا على أطراف العاصمة الإسبانية، وهي شهيرة بوجود البيوت الفاخرة التي يملكها المشاهير.ويعرف بيت هازارد الجديد باسم "البيت الأسود" نسبة إلى لونه من الخارج، وهو من تصميم المهندس ميغيل توريس، ومساحته 1600 متر مربع من المباني على أرض بمساحة 5 آلاف متر مربع، ويتألف من 3 غرف معيشة و6 غرف نوم.



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