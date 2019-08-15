اربيل تنفي حصول اصابات بين السياح الوافدين اليها

2019/08/15 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل

صرح المتحدث باسم صحة اربيل فاخر هركي، اليوم الخميس، انه نود أن ننفي بأن ما ذكر عن حصول حالات اصابة بين السياح الوافدين

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