هازارد يشتري

2019/08/15 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت تقارير صحفية أن النجم البلجيكي إيدن هازارد المنضم حديثا إلى ريال مدريد الإسباني، اشترى منزلا جديدا ضخما في العاصمة بمقابل ضخم.

وقالت صحيفة

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