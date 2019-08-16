2019/08/16 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O51ThhKg3vk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من هي الجهات التي فبركت تصريح الشيخ الناصري بخصوص الجيش ولماذا في هذا التوقيت) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من هي الجهات التي فبركت تصريح الشيخ الناصري بخصوص الجيش ولماذا في هذا التوقيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).