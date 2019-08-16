الكمارك تعيد سيارة ممنوع استيرادها في طريبيل الحدودي

2019/08/16 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … علنت السلطة الجمركية ،الخميس، عن أعادة أصدار سيارة مخالفة (متضررة) ممنوع أستيرادها في مركز جمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار. وقالت الهيئة العامة للجمارك في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه،إن” إعادة الأصدار ،جاءت كون السيارات المتضررة ممنوع أستيرادها وفقاً لقرار سابق صادر عن لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء” . وأكدت […]

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