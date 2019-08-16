مقتل شخص واصابة اخر بشجار بسكاكين بين شبان بمنطقة في إقليم كوردستان

2019/08/16 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة ادارة منطقة "گرمیان" في اقليم كوردستان يوم الخميس عن مقتل شخص واصابة اخر بشجار اندلع بين مجموعة من الشباب استخدم فيه السكاكين.

وقال المتحدث باسم شرطة ادارة المنطقة المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان اليوم، ان شجارا بالسكاكين اندلع ليلة الجمعة في حي "شورش" بقضاء "كلار" بين مجموعة من الشباب مما ادى الى مقتل شاب يُدعى ( گوران علي ڕستم ) من مواليد عام 1997 واصابة رفيقه بجروح، منوها الى ان المصاب تم نقله الى قسم طوارئ مستشفى "الشهيد هـژار" ليتلقى العلاج اللازم.

واضاف ان القاضي اصدر قرارا بحبس متهمين اثنين بالحادثة مع المصاب وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقي.

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