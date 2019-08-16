English | كوردى

#صادق إطيمش - وسقطوا اخلاقياً ايضاً .......


#صادق إطيمش - وسقطوا اخلاقياً ايضاً .......
2019/08/16 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #صادق_إطيمش احزاب الإسلام السياسي جرثومة المجتمعات التي ابتليت بها .

إذ لا تجد ظهوراً لها في اي مجتمع من مجتمعات نشاطها إلا وارتبط هذا النشاط بالفضائح الأخلاقية والممارسات اللصوصية والإنتهاكات عبر الفساد المالي والإداري حينما تتمكن من السلطة السياسية في بلد ما .

ووطننا العراق يقدم لنا المثل الناصع الذي تزداد فيه هذه المفاسد يومياً وبزيادة طردية مع توغل احزاب الإسلام السياسي في كل مجالات الدولة العراقية السياس......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صادق إطيمش - وسقطوا اخلاقياً ايضاً .......) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#صادق إطيمش - وسقطوا اخلاقياً ايضاً .......) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا