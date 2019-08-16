صادق إطيمش - وسقطوا اخلاقياً ايضاً .......

2019/08/16 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صادق_إطيمش احزاب الإسلام السياسي جرثومة المجتمعات التي ابتليت بها .إذ لا تجد ظهوراً لها في اي مجتمع من مجتمعات نشاطها إلا وارتبط هذا النشاط بالفضائح الأخلاقية والممارسات اللصوصية والإنتهاكات عبر الفساد المالي والإداري حينما تتمكن من السلطة السياسية في بلد ما .ووطننا العراق يقدم لنا المثل الناصع الذي تزداد فيه هذه المفاسد يومياً وبزيادة طردية مع توغل احزاب الإسلام السياسي في كل مجالات الدولة العراقية السياس......

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