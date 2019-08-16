متنبئ جوي يكشف حقيقة كسوف الشمس يوم غد

2019/08/16 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف المتنبئ الجوي صادق عطية عن حقيقة كسوف الشمس يوم غد الجمعة.

وقال عطية على صفحته فيسبوك: "كسوف للشمس يوم الجمعة مجرد {أشاعه} يجري تداولها ، والكسوف القادم سيكون يوم 26/12 والقمر ما يلتف حول الكعبة ! ".



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