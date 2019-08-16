2019/08/16 | 00:25

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عشرة الاف سوري ينتظرون قرارا هاما من سلطات اسطنبول !

الجمعة

16

أب

2019 :

12:17 am

29

مراكز بحثية : نحو 10 الاف سوري تم ترحيلهم من اسطنبول في الايام

الماضية .

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