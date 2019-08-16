لفتة إنسانية للسنغالي ماني في ليلة السوبر

2019/08/16 | 00:27

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رصدت الكاميرات لقطة إنسانية للسنغالي، ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام تشلسي الإنجليزي، في إسطنبول، وهو يهدي قميصه إلى أحد

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