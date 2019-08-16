2019/08/16 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت العاصفة المدارية "كروسا" المصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة في اليابان إلى مصرع شخص على الأقل وإصابة 34 شخصا بينهم رجل في الخمسينيات من العمر

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