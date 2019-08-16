المباشرة بإعادة إعمار المزارات التي تم تفجيرها في شنگال من قبل داعش

2019/08/16 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على شنگال وإبادة الايزيديين جماعيآ، قام التنظيم الإرهابي بتدمير وتفجير العشرات من المزارات والمراقد الدينية المقدسة لدى الديانة الايزيدية في القضاء الاكبر للايزيديين في العراق و العالم.رجل الدين الايزيدي “فاخر خلف” والمتحدث باسم الهيئة الدينية الايزيدية في شنگال اوضح ل”ايزيدي 24″ ان “اليوم …

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