2019/08/16 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية /منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط من ضبط مسافر إيراني الجنسية بحوزته مادة مخدرة نوع (ترياك) بوزن(32)غرام.تمت عملية الضبط قبل دخوله صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات في المنفذ.وتم إحالة ماضبط وفق محضر أصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.اعلام هيئة المنافذ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مسافر إيراني بحوزته مادة الترياق المخدرة في منفذ زرباطية النعيم نيوز.

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