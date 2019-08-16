ايضاح من صحة اربيل

2019/08/16 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى المتحدث باسم مديرية صحة اربيل فاخر هركي، حدوث اصابات بين السائحين الذين قصدوا عاصمة اقليم كوردستان بسقوطهم من مرتفعات جبلية خلال عطلة ايام عيد الاضحى.

وقال هركي في بيان اليوم "نود أن ننفي (..) بأن ما ذكر عن حصول حالات اصابة بين السياح الوافدين الى اربيل في بعض المناطق ومنها الجبلية عارٍ عن الصحة ونحن لم نذكر ذلك في المؤتمر الصحفي ابدا".

واوضح انه "حصل التباس عند ترجمة بعض المصطلحات الكوردية الى العربية ومنها التصادم او ما شابه، وعلى سبيل المثال كما ذكر في بعض المواقع الاخبارية ومنها مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث ١٠٠حالة اصابة بين السواح في المناطق الجبلية او المرتفعة، نؤكد بأن هذا الخبر غير صحيح ابدا، وبحسب الاحصائيات التي وردتنا من المستشفيات ضمن حدود محافظة اربيل وخصوصا المناطق المكتظة بالسياح، لم يتعرض اي سائح من المحافظات الاخرى من خارج كوردستان الى اصابات بليغة او حالات حرجة جدا استدعته للبقاء في المشفى".

ونوه هركي الى ان "كل السياح الوافدين سالمون وينعمون بالمناطق السياحية، لكن ما تم ذكره في المؤتمر الصحفي هو حالات وقوع فقط وليس غير ذلك، وهذه حالة طبيعية جدا تحصل في المناطق السياحية سواء كان في اربيل ام دهوك ام السليمانية".

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