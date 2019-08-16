مقرب من الإدارة الأميركية: إسرائيل سوف تستمر بقصف القواعد الإيرانية في العراق

2019/08/16 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد السياسي العراقي المقرب من #الإدارة_الأميركية #انتفاض_قنبر، اليوم الأربعاء، أن اسرائيل سوف تستمر بقصف الأسلحة والقواعد الإيرانية في #العراق.قنبر، قال لمراسل “الحل العراق”: إن « […]

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