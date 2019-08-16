جريس الهامس - بين هولوكوست اليهودي (ذو نواس ) وهولوكوست الصهيوني بشار الدولي في سورية اليوم - على جدار الثورة رقم - 226

2019/08/16 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس بعد مرورنا السريع والموجز حول مجزرة الإبادة الجماعية لمسيحيي اليمن في هولوكوست نجران وظفار وغيرها في اليمن وحرق جثث الضحايا في كنيسة أو كعبة نجران والخندق المجاور لها ....نتابع بإيجاز أيضا ً نماذج من بطولات المرأة اليمنية الرائدة في تحدي السفاح اليهودي ( يوسف أسار الملقب - ب ذونواس ) ومجابهته دون خوف من إنتقام الجلاد وجنوده..أو تردد أمام تعذيبهن حتى الإٌستشهاد والتمثيل بالجثث الذي جرى أمامهن في......

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