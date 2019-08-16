زهير الخويلدي - صدور كتاب تطبيقات فلسفية

2019/08/16 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي صدر عن دار نور بألمانيا بتاريخ 10-01-2019 كتاب طريف بعنوان "تطبيقات فلسفية ، عينات ميدانية من فلسفة جمهورية"، وهو مولود جديد يُضَافُ للمكتبة الفكرية التي ألفها الفيلسوف التونسي زهير الخويلدي، ربط فيه بين الفلسفة والحياة وبين المعرفة النظرية والتطبيق العملي وبين الحقيقة الموضوعية والمنفعة الذاتية وراوح فيه بين النقد الجذري والتخطيط الاستراتيجي وبين الإصغاء للحكمة العملية والإنصات للضمير.والحق أن ا......

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