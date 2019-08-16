انستغرام تضيف أداة للإبلاغ عن المعلومات الزائفة

2019/08/16 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن موقع انستغرام لمشاركة الصور المملوك لشركة فيسبوك أنه أضاف خاصية تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات التي يعتقدون أنها زائفة، وذلك في مسعى منه لمنع

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