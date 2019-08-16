2019/08/16 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام ذئب مفترس بمهاجمة قرية "نوى" التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية في مصر، الخميس، وأصاب أربعة من الأهالي.



ووفقا لصحيفة "الدستور" المصرية، أوضح أهالي القرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذئب يهاجم سكان قرية مصرية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذئب يهاجم سكان قرية مصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).