قنبر: إسرائيل سوف تستمر بقصف القواعد الإيرانية في العراق

2019/08/16 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد السياسي العراقي #انتفاض_قنبر، يوم الخميس، أن اسرائيل سوف تستمر بقصف الأسلحة والقواعد الإيرانية في #العراق.قنبر، قال لمراسل “الحل العراق”: إن « #الولايات_المتحدة_الأمريكية لا تريد […]

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