2019/08/16 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - البصرة

أعلن قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، الجمعة، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى .

وأكد قائد العمليات في بيان، أن "الخطة الأمنية التي شاركت فيها جميع الوحدات والصنوف ضمن قاطع المسؤولية والتي شملت تأمين الحماية للأماكن العامة والترفيهية والمتنزهات ألتي شهدت توافد مئات المواطنين خلال الأعياد والمناسبات وكذلك المساجد والحسينيات التي شهدت مراسيم إقامة صلاة العيد والشعائر الدينية".كما اشار قائد العمليات الى أن "الجيش العراقي وأبناء القوات المسلحة الذين رفضو اجازة العيد لن تثنيهم أبواق النشاز المأجورة والتي أرادة تشوية الوجة الجميل لجيش العراقي وشهدائه الأبطال الذين روت دمائهم الطاهرة ارض الوطن".

وتابع، أن "ما سمعنها عبر وسائل الإعلام من الادخلاء على المؤسسة الدينية وتحريض البعض منهم ضد قواتنا المسلحة لن يثنينا على مطاردة الإرهاب والارهابيين".

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن القاء القبض على احد مروجي الحبوب المخدرة في قضاء تلعفر غربي الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان، ان "مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس، بان 3 من مقاتلي الحشد الشعبي سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية قرب خانقين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "احد مقاتلي الحشد الشعبي قتل واصيب اثن

بغداد اليوم- بغداد

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الخميس، ضبط وكر لتنظيم داعش بداخله عبوات “قمعية” وملابس عسكرية في محافظة كركوك.

وذكر معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات البصرة تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات البصرة تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).