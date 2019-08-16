شاعر البلاط البريطاني يكتب قصيدة على حبة دواء

2019/08/16 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم شاعر البلاط البريطاني، سيمون أرميتاج، بتكليف من معهد بحوث السرطان في بريطانيا، قصيدة شعرية تم نقشها على حبة دواء بعرض 20 ملم، ضمن حملة

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