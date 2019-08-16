2019/08/16 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثارت موجة كبيرة من الجدل بين أوساط المجتمع المصري، بعد الحديث عن ظهور "السيدة مريم العذراء" على هيئة حمامة بيضاء، على كتف الأنبا يؤانس أسقف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدل مصري بسبب حمامة تقف على كتف رجل دين قبطي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدل مصري بسبب حمامة تقف على كتف رجل دين قبطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).